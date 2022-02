Noore skulptori preemia laureaat on EKA magistrant Junny Yeung

Noore skulptori preemianäitus 2022 on avatud ARS Projektiruumis. Alates 2012. aastast välja antav noore skulptori preemia ja sellega kaasneva näituse eesmärk on esile tõsta ja tunnustada skulptuuri ja installatsiooniga tegelevate noorte kunstnike erialast tegevust.

Väljas on valik EKA tudengite viimase aasta jooksul valminud töödest. NSPN 2022 peapreemiaks on kuuajaline töötamise ja enesetäiendamise võimalus Maajaama loomeresidentuuris Lõuna-Eestis. Samaaegselt preemianäitusega on ARS Showroom galeriis avatud 2021. aasta noore skulptori preemia laureaadi Sarah Nõmme isikunäitus «Wrap Me Up».