EKSPERT EETRIS ⟩ Karsten Brüggemann, «Rännak läbi Eesti ja Baltimaade ajaloo»

Professor Karsten Brüggemann kirjutab koos professor Norbert Angermanniga 2020. aastal ilmunud raamatus «Baltimaade ajalugu», et välismaailmas kiputakse Eesti, Läti ja Leedu kujunemislugu kui ühtset tervikut vaatama. Raamatu autorid on aga seda meelt, et kolme riigi ajalood on eraldiseisvad.

Kuivõrd on aga kolme Balti riigi kujunemislugu üksteisega sarnane ning milles seisnevad nende lugude eripärad? Neil teemadel räägib 23. veebruari «Ekspert eetris» saates Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti ja üldajaloo professor Karsten Brüggemann, kes pälvis ka tänavu Eesti teaduspreemia aastapreemia laureaadi tiitli.

Näiteks räägib Brüggemann sellest, kuidas 1897. aasta rahvaloenduse andmetel oskas lugeda 94% eestlastest ning Lätis 85% elanikkonnast ja Leedus vaid 45%. Et professor Brüggemann on saksa päritolu ajaloolane, siis räägib ta ka sellest, millist rolli mängisid Eesti kujunemisloos baltisakslased ning miks meie ajalugu üldse saksa vaatest põnev on.

Saade algab 23. veebruaril kell 16 ja on hiljem järelvaadatav. Saatejuht on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavad ja harivaid teemasid, olgu tegu tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidikaga. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega just praegu aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

Saatejuhid on Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks, BFMi lektor Mart Soonik ja Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.