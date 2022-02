Tabasalu muusika- ja kunstikool sai uue maja

Uue Tabasalu kooli algklasside maja valmimisel vabanesid Tabasalu ühisgümnaasiumi algklasside ruumid. Mõte nende kasutamiseks muusikakooli jaoks tekkis juba ammu. Riik otsustas ehitustegevust toetada ja nii asuti kiirelt tegutsema.

2020. aasta novembris sõlmiti Eviko Inseneribüroo OÜ-ga projekteerimise ja ehituse töövõtuleping. Projekteerimine kestis 2021. aasta juunini, mil algklassid vanast hoonest välja kolisid.

Ehitustööde tempot on mõjutanud hetkeperioodile iseloomulikud raskused, kuid tänaseks on valminud kaasaegsete võimalustega muusikakooli hoone. Muusikakoolis on erilist rõhku pööratud õppeklasside akustikale, hoones on väiksem kammersaal ja renoveeritud aula. Aulas on võimalus teha kontserte 200 pealtvaatajale. Akustika parandamiseks on kasutatud erinevaid võtteid - kardinaid, akustilisi lae- ja seinaplaate.

Vastavatud muusikakooli suuruseks on ligikaudu 1500 ruutmeetrit. Muusikaklassid ning kammersaal asuvad 1. ja 2. korrusel ja 3. korrusel on kunstiklassid. Kokku on muusikakoolis 19 suuremat ja väiksemat klassi. Lisaks on sisustatud kolm klassi kunstikoolile.

Muusikakooli direktor Kalev Konsa sõnul on kooli jaoks suurim muutus 35-aastase ajaloo jooksul muusikakooli oma maja valmimine. Direktori sõnul oli eile üks tema elu tähtsamaid päevi. «Avarduvad tingimused võimaldavad pakkuda veelgi paremaid võimalusi meie õpilastele. Lisandub näiteks rütmimuusika suund ja tekivad suurepärased tingimused ka kunsti õpetamiseks. Selle tõttu on muusikakooli ametlik nimi Tabasalu muusika- ja kunstikool,» tõdes Konsa.

Konsa sõnul on kooli pillivalik väga suur ning õpetajateks on riigi parimad asjatundjad ja oma erialal tuntud muusikud. «Muusikakool on pungil säravatest ja inspireerivatest õpetajaisiksustest ja võib õnnitleda neid peresid, kelle lastel on siin võimalik areneda, omandada hea oskus ja hobi kogu eluks või panna aluse muusikukarjäärile,» lisas Konsa.