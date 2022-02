Tallinn ei olnud nõus koole täies ulatuses koduõppele saatma

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul tekitas möödunud nädala lõpus palju tähelepanu terviseameti kiri omavalitsustele, milles anti luba vajadusel saata koole distantsõppele. Tallinna osas puudutas see ettepanek kõiki linnaosi, välja arvatud Piritat, Nõmmet ja Kristiinet.

«Kiri tekitas palju küsimusi, kuna seal oli ebaloogilisi ja küsitavaid kohti päris palju,» ütles abilinnapea, lisades, et terviseamet pakkus viie linnaosa koolide täies ulatuses koduõppele saatmise alates 14. veebruarit kaheks nädalaks. Kuna 28. veebruarist algab koolivaheaeg, oleks see tähendanud, et suur osa pealinna õpilasi oleksid olnud koolist eemal kolm nädalat.

«Selles kirjas tunnistas terviseamet, et ei valda piisavalt palju infot, mis tegelikult pealinna koolides koroona osas on. See tekitaski küsimuse, et kui ametil infot ei ole, siis kust selline ettepank tuleb,» ütles Belobrovtsev.

Tema sõnul oli terviseameti kirjas ka teisi ebaloogilisi kohti, näiteks ühe linnaosa kohta oli väide, et seal on nakatumiste arv hakanud alla minema, kuid vaatamata sellel oli ka see linnaosa selles nimekirjas, kus pandi ette õpilased koduõppele saata.

Kui varasemal on Tallinna linnavõim kiitnud distantsõppele saatmist, kui tõhusat meedet koroonaviiruse leviku pidurdamisel, siis seekord leidis linn Belobrovtsevi sõnul, et terviseamet on oma ettepanekuga lootusetult hiljaks jäänud. «Ehk teisisõnu on meie tublid koolijuhid juba aasta algusest vaadelnud olukorda oma koolides ja on juba saatnud osalisele distantsõppele õpilasi ja klasse. Ja nii mõnigi kool on juba tervikuna distantsõppel olnud ja juba ka tagasi tulnud,» ütles Belobrovtsev.

Tema sõnul on linnavõimul hea info selle kohta, mis pealinna koolides toimub, ning olukord paraneb juba teist nädalat järest. «Õpetajate seas on need numbrid veel päris kõrged, kuid koolijuhid saavad sellega hakkama,» ütles Blobrovtsev.

Teisipäeval pidas linnavõim koolijuhtidega nõu, et kuidas edasi minna, ning Belobrovtsevi sõnul absoluutselt kõik koolijuhid, kes sõna võtsid, leidsid, et mõistlik on mitte kõiki koole koduõppele saata, nagu terviseamet ette pani, vaid jätkata senist praktikat. «Ehk koolid ise otsustavad, keda saata distantsõppele, lähtuvalt hetkeolukorrast,» ütles Belobrovtsev, lisades, et linnavõim oli sellega nõus.