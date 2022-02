Tallinna õpetajate palk tõuseb juba kevade hakul

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis kolmapäeval, et senise eelarvega oli ette nähtud, et laste- ja huvikoolide õpetajate palk tõuseb alates septembrist. Nüüd aga pandi paika, et see toimub juba 1. märtsist ja seetõttu võttis linnavõim vastu ka lisaeelarve.