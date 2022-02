Mondo noortekonkursi tööd peegeldasid noorte muret tuleviku pärast

Noortekonkursil oli kolm võidutööd. Praktilise töö kategoorias tunnistati võitjaks Anna Celine Kraus Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Roosmari Pihlak Mustamäe gümnaasiumist #WiseAndShine nimelise podcastiga. Loovtöö kategoorias tulid võitjateks Karis Kivi ja PilleliisLeemet Saaremaa gümnaasiumist videoga «Mida me teeme?» ning Grete Kaio ja Anete Nool Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist samuti videoga. Viimased pälvisid ka Matsalu Loodusfilmide Festivali eriauhinna, milleks on video linastus festivalil.

Fridays for Future Eesti organisatsiooni eriauhinna pälvisid Julia Land, Maria Mishatova ja Marem Uzhakhova Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumist venekeelse informatiivse video ja veebilehe eest.

Žüriisse kuulusid maailmahariduse ekspert Mari Jõgiste Mondost, režissöör Anu Aun, Susanna Veevo organisatsioonist PACE, kliimaaktivist Sandra Kartau Fridays For Future Eesti organisatsioonist ning dokumentalist Heli Tetlov Matsalu Loodusfilmide Festivali korraldusmeeskonnast.

Mondo maailmaharidussuuna juhi Diana Tamme sõnul olid võidutööd tugeva emotsionaalse laenguga. «Noorte mure globaalsete teemade, eriti kliimamuutuste ning keskkonnaprobleemide pärast, on nendes töödes selgesti tajutav. Oli endasse vaatavaid töid, mis arutlesid igaühe vastutuse üle keskkonnakriisis, aga ka selliseid, mis võtsid eesmärgiks jagada infot, motiveerida, kutsuda tegudele. On selge, et noored võtavad kliimakriisi väga tõsiselt, ootame sama teravat tegutsemist ka otsustajatelt!» ütles ta.