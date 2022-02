Parima akrediteeringu saanud TalTech ootab riigilt suuremat panust

«Tehnikaülikooli teadlastele, õppejõududele ja ka tudengitele on seitsmeaastane tingimusteta akrediteering suur tunnustus, tulevastele tudengitele on kvaliteedimärk aga lubadus, et siit saadav haridus ning õpe on rahvusvaheliselt hinnatud,» nentis Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Rektori hinnangul tuleb nüüd veelgi suurendada pingutusi mitmel suunal, sealhulgas rohepöörde teemade lõimimisel õppe- ja teadusvaldkonda, aga ka koostöösse ettevõtete ja kogu ühiskonnaga. «Ootan siin riigi tuge, seda ka raha mõttes,» lausus Land. «Usun, et riiklikku rahastamise suurenemine on hädavajalik kõigi Eesti ülikoolide konkurentsivõime tõstmiseks.»

«Meie järgmisteks eesmärkideks on suurendada tudengikesksust õppetöös ning välismobiilsust, et avardada üliõpilaste akadeemilist ja personaalset silmaringi,» lausus õppeprorektor Hendrik Voll.

Rahvusvahelise ekspertkomisjoni liige, Lundi ülikooli prodekaan ja professor Martin Tunér ütles, et tema silmis on TalTech moodne ja hästi toimiv rahvusvaheline tehnikaülikool, mis loob väärtust nii üliõpilastele, partneritele kui ka kogu Eesti rahvale. «Oma külaskäigul märkasin tugevat koostöövaimu ja eriti innukat sihikindlust õpilaste ja töötajate seas.»

Eksperdid tõid eraldi välja, et eelmisel akrediteerimisel antud soovitusi on ülikool võtnud tõsiselt ning neid ka täitnud. Näiteks on vähenenud doktorantide väljalangevus, kuna ülikool on parandanud juhendamise taset ning atesteerimist, samuti on üle vaadatud kandideerimise nõuded, mis toovad õppima võimekad ja motiveeritud üliõpilased.