Põltsamaa õpilased läksid taas koduõppele

Esmaspäeval puudus koolist ligi kolmandik õpilastest. Nakatumine kooli personali hulgas on juba nii suur, et kool ei suuda enam kontaktõpet tagada. «Suur osa meie kooli Põltsamaa õppekoha õpetajaskonnast on haigestunud, vaatamata sellele, kas nad on vaktsineeritud või mitte. Kui meil on täiskohaga töötajaid 80 ligi ja neist 24 töötajat antud hetke seisuga haiged või isolatsioonis, siis pole võimalik nii suurt hulka õpetajaid kuidagi ka asendada,» ütles Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula ajalehele Vooremaa.

Ühisgümnaasiumi Põltsamaa õppekohas õpib kokku 686 õpilast, esmaspäevase seisuga puudus koolist 219 õpilast ehk 32 protsenti õpilastest. Seoses suure hulga töötajate puudumisega on tekkinud situatsioon, kus kontaktõppe tagamine on kriitilisel piiril.

«Terviseamet andis koolile seitsmeks päevaks distantsõppe võimaluse. Leiti, et kontaktõppega jätkamine oleks ohuks nii õpetajate kui ka õpilaste tervisele. Loodame, et see aitab kaasa sellele, et õpetajad saavad terveks ja pärast vabariigi aastapäeva saame kontaktõppega jätkata. Rohkem kui pooled puuduvad töötajad saavad praegu siiski distantsõppel kohal olla. Kuna PCR-testi enam tegema ei pea, siis päris täpset statistikat meil pole, kui paljud on tegelikult haigestunuid,» lisas ta.

Arula sõnul on Põltsamaa ühisgümnaasium 2022. aastal juba mitmendat korda distantsõppel. «Selle aastanumbri sees on see juba kolmas kord,» tõi Arula välja.