Tuleva õppeaasta koolirahu linnaks saab Paide

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala sõnul peaks koolirahu olema mõtteviis ja ellusuhtumine, mida hoitakse südames kogu õppeaasta vältel. «Koolirahu, nagu ka sisemine rahu, algab meist endist: igast lapsest ja täiskasvanust, perest aga ka kogukonnast. Seda ei saa lihtsalt anda, vaid see tekib koostegemise rõõmust ja teineteise mõistmisest. Koolirahu algab südamest ja seda toredam on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames Paides,» ütles Ojala.

«Meil on Koolirahu tiitli saamise üle ääretult hea meel, kuna see teema on meile kogukonnana hästi oluline, mis puudutab laste turvalisust, heaolu ja õpikeskkonda. Lisaks sobib tiitel südamelinnana tuntud Paidele väga hästi,» ütles Paide abilinnapea Piret Moora. «Kui Eestimaa südames on rahu, kiirgub see rahu ka mujale Eestimaa otsadesse. Eesti on täpselt nii tugev, kui tugev on tema vereringe ja tervis nii hea, kui hästi töötab tema süda.»