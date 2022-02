EKSPERT EETRIS ⟩ Daniele Monticelli „Juri Lotmani pärand”

Lotman oli Tartu Ülikooli vene kirjanduse professor ning üks Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajajatest. Koos oma kolleegidega pani ta aluse uuele teadusdistsipliinile – kultuurisemiootikale. Tema ideed semiosfäärist, kultuuri tõlkelisusest, semiootilistest mudelitest ning kultuuri dünaamilisusest on mõjutanud humanitaarteaduste arengut ning on lisaks semiootikale tänapäeval kasutusel ka näiteks kunsti- ja meediauuringutes, haridus- ja ühiskonnateadustes, digi- ja keskkonnahumanitaarias. Selles saates vaatame otsa Jüri Lotmani Eestile (ja mitte ainult) tähendust loonud loomingule, arhiivileidudele ja kõigile põnevatele juubeliaasta tegevustele, millest saavad osa kõik, kes on huvitatud tema rikkalikust pärandist.