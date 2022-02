HK Unicorn Squad viib kaasaegse tehnoloogiaõppe koolidesse

«Kui seni on põnevate ülesannete kallal saanud pead murda vaid tehnoloogiaringis käivad tüdrukud, siis alanud pilootprojekti käigus integreeritakse tehnoloogiaõpetuse kursused osalevate koolide tunniplaanidesse ning nendest võtavad osa ligi 130 poissi ja tüdrukut üle Eesti,» sõnas projekti eestvedaja ja HK Unicorn Squadi juht Liis Koser.

Kaasaegne tehnoloogiaõpetus annab õpilastele eluks väga olulisi teadmisi ja oskusi ning see peaks juba varakult olema kättesaadav kõigile. Koolides õpetatakse tööõpetuse tundides küll palju kasulikku, kuid üldiseid tehnoloogiaalaseid teadmisi enamasti kahjuks mitte. Praegu saavad sellest valdkonnast huvitatud lapsed end harida huvialaringides, kuid Koseri sõnul peaks see olema osa koolide õppeprogrammist.

HK Unicorn Squad on koolide jaoks ette valmistanud tundide juhised nii kirjalikult kui videote kujul, samuti saadetakse kohale kõik vajalikud vahendid tundide läbiviimiseks. «Oleme sama süsteemi kasutanud oma tüdrukute tehnoloogiaringides juba enam kui kolm aastat ja see toimib väga edukalt,» lisas Koser. «Õppevahendid on koolide vahel ringluses, nii ei ole iga klassi jaoks vaja eraldi vahendeid, mis muul ajal kusagil lihtsalt seisaksid ja ruumi võtaksid.»