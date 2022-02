Õpetajad on vastu lävendi kaotamisele põhikooli lõpueksamitel

Õpetajad rõhutavad, et Eesti suurim ressurss on haritud inimesed. «Põhihariduse standard on väärtus, mis peab olema ühiskonnas üheselt kokku lepitud. Hariduse kvaliteedi nimel peab koostööd tegema kogu ühiskond ning ühiskonnal on õigustatud ootus saada teaduspõhist tagasisidet hariduse kvaliteedist ja õppe tulemuslikkusest kohustusliku haridustaseme lõpus,» seisab õpetajate pöördumises