Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppijale suhtluspraktikat

«Keelesõbra programmi eesmärk on pakkuda eesti keele õppijatele täiendavaid eesti suhtluskeele harjutamise võimalusi ja julgustada neid keelt igapäevaselt kasutama. Keelepraktika toimub vabatahtliku eesti keele mentoriga vesteldes erinevatel elulistel teemadel sobival ajal ja kanalis,» ütles Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi juht Ave Landrat. «Meil on väga hea meel, et oma soovist eesti keele õppijaid aidata on praeguseks teada andnud juba 250 vabatahtlikku. See tähendab, et sama palju keeleõppijaid saavad hakata eesti keelt harjutama keelesõbra abil,» lisas Ave Landrat.