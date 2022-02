Vanemuise teater kutsub gümnasiste lavastusi arvustama

«Vanemuise teatri draama-, balleti- ja ooperilavastused räägivad mitmekülgseid lugusid. Artistide töö, lavaline ülesehitus, kostüümid ja dekoratsioonid, muusikaline kujundus, liikumine laval ja palju muud peavad seda lugu kandma algusest lõpuni. Teatripublik tuleb teatrisse erinevate ootustega ja märkavad selle loo juures erinevaid külgi. Meid huvitab, millisena näeb gümnaasiuminoor enda poolt valitud lavastust: mis on lavastuse tugevused, mõjukad ja nõrgemad kohad ning mis oleks võinud olnud teisiti,» arutles Loonurm, lisades, et see on õpilastele, kui teatri olulisele sihtrühmale, hea võimalus anda otsest tagasisidet lavastuste kohta, pannes samaaegselt proovile oma eneseväljendusoskused.