Kersna: nelja aasta pärast suunavad koolielu vaid tippjuhid

Kersna sõnul seab haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 eesmärgiks, et Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas. «Selle eesmärgi saavutamiseks peame tagama, et õpivõimalused on valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldab sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel. Samuti peame kindlustama, et Eestis on pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, mitmekesine õpikeskkond ning õppijast lähtuv õpe. Peame silmas pidama, et õpivõimalused vastavad ühiskonna ja tööturu arenguvajadustele,» rääkis Kersna.

Kriisiaegsetest õpilünkadest tuleb lahti saada

Ta tõdes, et koroonakriis on põhjustanud õpilünki, mida tõendavad ka näiteks põhikooli lõpueksamite tulemused. Kõigi kolme eksami puhul oli keskmine tulemus 2021. aastal madalam 2016-2019 aastate keskmisest. «Sel õppeaastal oleme teinud palju pingutusi, et vältida üle-eestilist lausalist distantsõpet. Tänu kiirtestimistele koolides alates novembrist saime eelmise, delta-tüve laine ajal koole lahti hoida,» rääkis Kersna, lisades, et õpilünkade tasandamiseks on koolipidajad saanud kokku 17 miljonit eurot, et pakkuda õpilastele vajadusest lähtuvat lisatuge, olgu selleks individuaalne konsultatsioon, õpe väiksemas rühmas või lisatunnid või - kursused.

Kersna sõnul on kriis olnud ka omamoodi arengukiirendiks, et katsetada paindlikke õppe- ja hindamise viise, võtta fookusesse õpilane ning kujundada õppetööd ümber õppijast lähtuvaks - nii nagu haridusvaldkonna arengukava ka ette näeb. «Meie lähiaja kõige olulisem siht on aga tulla koroonakriisist võimalikult tervelt välja ning võtta sellest kriisist kaasa kõik olulised õppetunnid. Jätkuvalt on fookuses hariduse kvaliteet ja õppija heaolu, sest stressis või hirmul olev laps ei suuda õppida vastavalt oma võimetele,» ütles Kersna.

Juurde on vaja õpetajaid

Tema sõnul vajab haridusvaldkond õpetajaid, OSKA andmetel vajab Eestis vanuse tõttu asendamist ligikaudu 380 üldhariduskoolide õpetajat aastas. Eriti kriitiline on koolides seis loodusteaduslike ainete ja matemaatikaõpetajatega – iga viies matemaatika-, keemia-, geograafia- ja bioloogiaõpetaja on vähemalt 60 aastat vana ning füüsikaõpetajatest on selles vanuses juba iga neljas.

«2020. aastal arutasime õpetajate järelkasvu teemat siinsamas, Riigikogu saalis olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Oleme kultuurikomisjoni ettepanekud ja laiapõhjalise töörühma tulemused koondanud õpetajate järelkasvu tegevuskavasse, mis raamistab kõik selles vallas tehtavad tegevused aastani 2026,» rääkis Kersna, märkides, et tegevuskava näeb ette koolide juhtimiskvaliteedi parandamist, õpetajatele senisest enam paindlikke kvalifikatsiooni omandamise võimalusi, koolitöötajate töökoormuse ülevaatamist, haridustöötajate toetamist kogu nende karjääri vältel ning õpetajaameti maine parandamist.

Koolide juhtimine peab jõudma tipptasemele

«Meie eesmärk on, et 2026. aastal töötavad kõigis koolides tippjuhi kompetentsidega juhid ning kõik koolid on õppivad organisatsioonid. Oluline teema on ka koolijuhtide värbamissüsteemi muutmine. Oleme selleks alustanud arutelusid koolijuhtide ühenduse ja ülikoolide esindajatega, kaasates ka teisi seotud osapooli. Kindlasti räägime siin ka koolijuhi kui tippjuhi palga konkurentsivõime suurendamise vajadusest,» rääkis Kersna.