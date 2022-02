Konkursi «Teadus 3 minutiga» finaalgalal osaleb 17 noorteadlast

Võistlejad peavad oma aastaid kestnud teadustööst rääkima asjalikult ja arusaadavalt vaid kolme minuti jooksul. Nagu on öelnud Eesti teaduste akadeemia president, loengute üks algatajaid ja eestvedajaid Tarmo Soomere, ei ole kolme minuti loengu pidamise mõte loengu pidamises või täpselt 180 sekundi kasutamises. «Mõte on hoopis mujal. Mõte on õppida, kuidas saada hakkama ebatavaliste ja vastutusrikaste olukordadega. Selliste olukordadega, kus on saatuse kiuste vaja oma positsioon sõnastada hästi lühidalt, selgelt ja täpselt.»