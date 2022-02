Selgusid noortevaldkonna parimad tegijad

Näiteks võeti 2021. aastal kasutusele huvitegevusregister valla territooriumil toimuva huvitegevuse ühte keskkonda koondamiseks.

Aasta noortekeskus on Tartu Noorsootöö Keskus, mis on arendanud noorsootööd nii linnasiseselt, üle-eestiliselt kui ka rahvusvaheliselt. Keskuse meeskond on toetanud tänavapõhise noorsootöö, digivahendite ja -pädevuste arengut ning tõrjutusriskis ja lisavajadustega noorte kaasamist noorsootöösse, avaldades näiteks Kaasava Noorsootöö käsiraamatu. Noorsootöö kvaliteet tagatakse läbi võrgustikutöö, toetades töötajate professionaliseerumist ja noorte kaasatust.

Aasta huvihariduse või –tegevuse pakkuja on Viljandi kunstikool. Kooli eesmärk on pakkuda võimalust süvendatud kunsti- ja disainiharidusele kõigile Viljandi linna ja maakonna õpilastele ja täiskasvanutele keskendudes loovuse kui tulevikukompetentsi arendamise. Kogukonda panustati 2021. aastal lumelinna ehitamisega, kuulutusekappide õpilastööde näituse ja kuulutusekapimänguga, üle-eestilise noorte korraldatud kunstifestivali Kunstikompotiga. Kunstikooli edu tagab koostöö erinevate osapooltega ja kogukonda panustamine.

Aasta noorteühendus on MTÜ Noorteühing Eesti 4H. Ühingul on 30 aastat tegutsemise kogemust maaelu-, juhikoolituse-, välisvahetuse, laagri-, kultuuri- ja keskkonnaprogrammide teostamisel läbi mitteformaalse õppe. 4H pakub noortele võimalust osaleda aruteludel, ümarlaudadel ja esindada 4H-d nii Eestis kui ka rahvusvahelistel üritustel. Omaalgatust toetatakse läbi noorte algatatud projektide, vabatahtliku tegevuse ja noorteaktiivide. Organisatsiooni tegemistes lööb kaasa ligi 1000 noort ning ligi 60 vabatahtlikku juhendajat üle Eesti.

Aasta noorte osaluskogu või õpilasesindus on Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilasesindus.

Koidula gümnaasiumi õpilasesindus pakkus õpilastele kaugõppe ajal tuge ja võimalust probleemid viia kooli juhtkonnani. Õpilasesindus teeb järjepidevalt koostööd kooli juhtkonnaga olles kaasatud kooli oluliste dokumentide muutmisel ja kinnitamisel. Nad seisavad kaasõpilaste eest, korraldades näiteks küsitlusi kaardistamaks õppekeskkonnas puudusi ning leidmaks lahendusi. Õpilasesinduse eestvedamisel liitus kool Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga, teeb tihedat koostööd erinevate osapooltega ja loob koolinoortele võimaluse osaleda erinevatel koolitustel

Aasta noortemalev või –laager on SA Õpilasmalev. Sihtasutus Õpilasmalev tegeleb noorte töökasvatuse ning aktiivse ja arendava puhkuse korraldamisega Tallinna noortele. Sihtasutus vedas eest iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamist malevates korraldades maleva kokkutuleku Saaremaal. Sihtasutuse tegevustes hinnatakse noorte arvamust, tegutseb noorte aktiiv ning suur osa maleva rühmajuhtidest on ise malevatest välja kasvanud noored liidrid. 2021. aastal viidi malevates läbi erinevaid omaalgatusi, koolitusi ja töötubasid ning korraldati maleva raames riigikaitse programmi. Kaasati erinevaid uuenduslikke ja põnevaid tööandjaid.

Aasta noortesõbralik tegu ion VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi, mis on rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik, mis pakub noortele tasuta šanssi arendada ettevõtlus- ja MATIK- oskusi. Lastel on võimalus oma ideid toetatult ellu viia, tegutseda avatud leiutamislaboris, teha koostööd globaalsete ettevõtjate, põnevate innovaatorite ja inspireerivate praktikutega erinevatelt elualadelt. VIVITA on kaastootja lastele toiduteadust tutvustavas telesarjas Magus Molekul, kus viimasel kahel hooajal on toidukatsetuste väljamõtlejateks ja elluviijateks VIVITA lapsed.

Aasta nutikas tegu on noorteinfoportaal ja äpp Infohunt, mille näol on tegemist uudse ja atraktiivse noorteinfo kuvamise viisiga, mis on loodud koos noortega. See on unikaalne ja muutub vastavalt noore huvidele ja asukohale ning pakub usaldusväärset ja kontrollitud infot ühendades noored ja noorsootöötajad. Nutika lahendusega on loodud võrdsemad võimalused noortele info kättesaadavuse osas üle kogu Eesti. Digilahenduses on ühendatud veebikeskkond, infoäpp ja chatbot ehk DigiMono.