TalTechi hargettevõtete programmi võitja lõi uue narkotesti seadme

Testiga on võimalik teada saada konkreetsed aineühendid ja nende kogused, mida testitav tarbinud on. Drug Hunteri narkomeetri arenduse TalTechis käivitas siseministeerium 2015. aastal eesmärgiga luua usaldusväärne vahend narkojoobe tuvastamiseks politsei igapäevatöös ja narkoreididel. Seega on tulevikus politseil võimalik liiklusjärelvalve raames ka narkojoovet kiirkontrollida. Drug Hunteri tiim plaanib narkomeetri turule tuua käesoleva aasta jooksul.

Teisele kohale tuli meeskond MindChip, kes arendavad tehisintellektil põhinevaid autonoomseid robotlaevu. Robotlaev tunneb merel ära erinevaid objekte ja suudab langetada vajalikke otsuseid ilma inimese sekkumiseta. Robotlaev võib merel täita mitmeid ülesandeid, näiteks vedada pakke ja prügi mandri ja väikesaarte vahel, monitoorida veealust infrastruktuuri. Lisaks robotlaevale on meeskonnal arendamisel ka robotlaeva digitaalne kaksik, mis võimaldab tulevikus robotlaeva jaoks merel toimuvaid sündmusi ette ennustada, kaasates infot ka ülejäänud mereinfo süsteemidest.

Kolmas auhinnaline koht õnnestus napsata Estvitali tiimil, eesotsas Mart Mini ja Paul Annusega. Nende leiutis võib esmapilgul paista kui tavaline spordikell, kuid tegelikult on tegemist moodsa ja ülimalt kasuliku kaasaskantava monitoriga, mis suudab tuvastada kasutaja sisemist verejooksu. See on väga tänuväärne toode, mida võiks kasutada näiteks operatsioonijärgsel perioodil.

«Tervishoiuteenuse osutajad ja hoolekandeasutused on tunnistanud vajadust pideva 24/7 toimuva terviseseire järele, et ennustada ja vältida ohtlikke tagajärgi. Meie eesmärk on viia alustatud arendustööd loogilise lõpuni ja luua uus sertifitseeritud meditsiiniseade,» selgitas teadlane Paul Annus, kelle sõnul ajendas neid leiutist looma soov abistada arste ja päästa elusid.

Esimest korda toimunud programmis avanes 20 meeskonnal võimalus osaleda praktilistel koolitustel oma ala tippspetsialistidelt ning saada nõu ja tagasisidet nii mentoritelt kui ka investoritelt. Arenguprogrammi lõpus toimunud demopäevalanti parimatele tiimidele välja kolm rahalist auhinda. Eesti Äriinglite Ühenduse EstBANi eriauhind, milleks oli kohtumine EstBANi ingelinvestoriga, läks Drug Hunter meeskonnale.