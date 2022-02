Kristiine ja Rocca al Mare keskus täituvad nädalavahetusel õpilasfirmadega

JA Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul on õpilasfirmade laat kasvanud nii numbriliselt kui kvaliteedilt. «Kui 25 aastat tagasi Eesti Näituste Messikeskuses toimunud esimesel õpilasfirmade laadal müüs oma tooteid napilt 30 õpilasfirmat, siis sel nädalavahetusel toimuval laadal on see arv üle 260 ehk ühte kohta me enam ära ei mahuks,» sõnas Loor.