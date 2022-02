Tartu Ülikool investeerib tänavu eksperimentaalarendusse üle poole miljoni euro

«Oli rõõmustav näha, et sel aastal oli väga palju uusi teemasid ja valdkondi, kus teadlased näevad võimalikke rakendusi ühiskonnale. Loodus- ja täppisteaduste (LT) valdkonnas on see meede eriti populaarne ja nii oli sealt sel aastal lausa 24 taotlust. LT valdkonna taotluste puhul on ka enim ärilise potentsiaaliga ideid. Humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna projektide juures paistsid silma aga just suure sotsiaalse mõjuga taotlused,» kommenteeris selleaastast taotlusvooru ülikooli arendusprorektor Erik Puura.