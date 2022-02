Raport: õpingutele keskendub alla kolmandiku tudengitest

2020. aastal jäi Eesti kõrghariduse omandanute osakaalult 25-34-aastaste hulgas 43,1-protsendise tulemusega alla OECD riikide keskmisele, kus see on 45,6 protsenti, kuid edestas Austriat, Saksamaad ja Itaaliat ning enamikke Kesk- ja Ida-Euroopa riike. «Samas on 33-protsendine väljalangevus bakalaureuseõppest OECD riikide kõrgemaid. Õpingute teiseks aastaks oli katkestanuid vaid 11 protsenti, mis näitab ülikoolide oskust tudengeid valida ja hoida õpingute algfaasis,» sõnas Varblane.

Õpingute kõrvalt töötas aastatel 2018-2020 regulaarselt üle poole tudengitest, üksnes õpingutele keskendus alla kolmandiku kõigist kõrghariduse omandajatest. «Eesti tudengid identifitseerivadki end Euroopa riikide keskmisest rohkem töötajate kui tudengitena,» ütles Varblane. «Ühelt poolt töötatakse elamiskulude katmiseks, kuid samavõrd tähtis on ka varasema töökogemuse tähtsustamine tööturul. Samas tunneb iga kolmas üliõpilane, et tal on töötamise tõttu õppimisega raskusi. Seda on Euroopa riikide keskmisest ligi kaks korda enam.»