Turvalise interneti päev kutsub noori üles märkama veebis varitsevaid ohte

Päeva raames toimuvad koolides noortelt noortele Targalt internetis koolitunnid, lapsevanematele veebiseminar ja palju muid sündmusi. Turvalise interneti päeva üritustel lasteaedades, koolides ja noortekeskustes osaleb enam kui 11 000 last üle Eesti.

Maarja Punak politsei- ja piirivalveametist annab nõu, kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta. Tema sõnum on, et igaüks saab muuta maailma paremaks.

Kui keegi märkab sotsiaalmeedias midagi, mis teeb talle või kellelegi teisele haiget, siis tuleb sellest teada anda. «Keegi ei tohi jääda oma murega üksi. Esimene samm on sellest teada andmine. Ära jää lootma teistele, vaid ole ise see, kes need klõpsud teeb!» kutsub Maarja Punak üles.