Suurtööstus toetab edukaid Virumaa kolledžisse astujaid stipendiumiga

Viru Keemia Grupp (VKG) paneb kahele Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži tudengile välja VKG-nimelise medalisti stipendiumi. 2021. ja 2022. aastal gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud esmakursuslasele määratakse 1500 euro suurune aastastipendium. Hõbemedaliga lõpetanu stipendiumi suuruseks on 1000 eurot aastas.

Kohtla-Järvel asuv keemiatööstuse ettevõte Viru Keemia Grupp toetab üliõpilasi Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi kaudu erinevate stipendiumitega aastast 2003. «Meie bakalaureuse, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe stipendiumite aastane toetusfond on 10 600 eurot, millele nüüd on lisandunud VKG-nimeline medalisti stipendium kogusummas 2500 eurot. Uue, just kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajatele mõeldud, stipendiumi toel soovime edendada eelkõige tehnika- ja keemiavaldkonna hariduse omandamist regioonis ning toetada nii kohalikke kui väljastpoolt regiooni motiveerituid üliõpilasi nende igapäevastest toimingutest,» sõnas Viru Keemia Grupi personaliosakonna juht Tea Allikmäe.