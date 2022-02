Üldhariduskoolides algavad rahuloluküsitlused

Kokku on küsitlusse kaasatud ligikaudu 40 000 õpilast pea 500 koolist üle Eesti.

Haridus- ja noorteameti analüüsi büroo juhataja Merit Kangro tõdes, et rahuloluküsitlused on õppeasutuse juhtkonnale suureks abiks koolitöö korraldamisel. «Iga osalenud haridusasutus saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida on võimalik kasutada nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui edaspidiste plaanide seadmisel,» selgitas Kangro.