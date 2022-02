Lõpeb avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli avatud õppesse

Avatud õpe sobib täiskasvanule, kes soovib sisukat ja tõsiseltvõetavat täienduskoolitust või noorele, kes veel otsib seda õiget oma eriala. Pakutavad õppekavad on loodud bakalaureuse või magistritaseme ainetest, kuid õppimiskoormus on paindlikum kui õppimine üliõpilasena. Õppetöö algab tavaliselt septembris, kuid mõne õppekava läbimist saab alustada ka jaanuari lõpus ehk kevadsemestril.

Alates 2021/22. õppeaastast pakub Tallinna Ülikool mikrokraadi õppekava järgi õppimise võimalust. Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus ühes kitsamas valdkonnas. Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 ainepunkti (EAP) ja omandamise kestvus üks kuni kolm semestrit.