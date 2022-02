EKSPERT EETRIS ⟩ Barbi Pilvre, Birgit Poopuu, Eret Talviste «Kui sooneutraalne on teadusloome?»

Rahvusvaheliselt on päeva «Women and Girls in Science» tähistamise eestvedajad UNESCO ja ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur. Saates on külas Tallinna Ülikooli ajakirjanduse dotsent Barbi Pilvre, teadur Birgit Poopuu ning Tallinna Ülikooli võrdse kohtlemise volinik Eret Talviste.