Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor alustab mikrokraadiprogrammidega

Mikrokraadid on koostatud põhimõttel, et korraga tuleb osalejal läbida mõnest ainest koosnev õpe. Programmi lõpetamisel väljastatakse selle läbimist tõendav tunnistus. Edaspidi on programmi läbinul soovi korral võimalik jätkata tasemeõppes (rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- või magistriõppes), kogudes vajalikke ainepunkte ning jõuda seeläbi kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Ehk teisisõnu – soovi korral saab läbitud mikrokraadidest moodustada terviku ning mõnede lisaainete läbimisega on võimalik omandada ka bakalaureuse- või magistrikraad.