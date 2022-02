Tallinn tõstab noorsootöötaja palga alammäära

Noorsootöö teenuste eesmärk on luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks. Noortekeskused soodustavad mitteformaalset õpet ja lähtuvad oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest. Noortekeskuste eesmärk on pakkuda lastele ja noortele vanuses seitse kuni 26 võimalusi osaleda vabatahtlikes tegevustes, mis toetavad nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskonnaelus. Muuhulgas korraldavad noortekeskused noortele üritusi, programme, projekte ja laagreid. Keskuste külastamine on kõigile tasuta.

Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäär tõuseb kümme protsenti. Tegemist on linna prioriteetse valdkonnaga, kus on kokku lepitud palgakasv enam kui viis protsenti.

Tallinna noortekeskustes on kokku 38 noorsootöötaja ametikohta ning viis noortekeskuse juhataja ametikohta. Töötasude alammäärade tõstmisega kaasnev kogukulu on 70 650 eurot, millest 2022. aastal on 11 kuu kulu 64 760 eurot ja 2023. aastal on ühe kuu kulu 5890 eurot.