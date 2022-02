Tallinna Ülikoolis alustas tööd teadmussiirde ja projektide keskus

Keskuse juhataja on Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova. «Teadmussiire ei ole pelgalt koostöö ettevõtlusega, vaid ka avaliku ja kolmanda sektoriga. Samuti on seejuures oluline avalikkuses kõneisikuks olemine,» ütles Sakova, lisades, et ülikooli ühiskondlikul mõjul on üha suurem roll.