Tallinnas läheneb nakatunud õpilaste arv 1300-le

Öpiku sõnul on kolmapäeva hommikuse seisuga koroonaviirusesse nakatunud õpilasi 1282 ja õpetajaid 184. Karantiini läinud klasse on 259, kuid need arvud Öpiku sõnul pidevalt muutuvad.

"Siinkohal on hea üle korrata koolijuhide soov, et õpilased end kodudes võimalusel kiirtestiksid kooli poolt antud testidega, et vähendada nii uusi nakatusjuhtumeid koolides," ütles Öpik.