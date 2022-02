4,1 miljonit eurot maksev Pärnu Päikese kool saavutas täiskõrguse

Tänavu suvel Rõugu 8a valmiv uus ühekorruseline koolimaja on mõeldud 50 õpilasele, teatas Pärnu linnavalitsus.

Hoone moodustub kärjekujulistest moodulitest, mille kesksed osad saalid ja tehnoruum on kõrgemad. Klassiruumide sissepääsud on kavandatud nii, et kahe klassi peale oleks üks sissepääs, peauksest sisenedes avanevad saal ja söögisaal, mida saab omavahel ühendada.

Koolimajja tuleb individuaaltöö klass, käsitööklass, muusikaklass, muusikateraapia ruum, meelte- ehk tunnetustuba, rahuruum ja multifunktsionaalne ruum, mida saab kasutada aula ja võimlana. Õppetöö, toitlustuse, kooli raamatukogu, arhiivi ja personaliga seotud ruumide kõrval on tulevases koolimajas veel füsioterapeudi ruum, mullivann ja vibroakustilise voodiga ruum.

Kõik need ruumid on Päikese koolile väga vajalikud, sest tegemist on haridusasutusega, kus õpivad lapsed, kellel on üldjuhul lisaks hariduslikele erivajadustele ka meditsiinilised erivajadused ning kellele tavakool ei suuda eriõpet pakkuda. Pärnu linnas ja maakonnas on Päikese kool ainuke eesti- ja venekeelne toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv haridusasutus.

Kuni läinud aasta kevadeni tegutses kool Rõugu tänaval nõukogudeaegses lasteaiamajas, mille seisukord ja ruumilahendus ei vastanud koolipere vajadustele. Ehituse ajal tegutseb Päikese kool Metsa tänaval endises Kellukese lasteaiamajas.

Koolihoone arhitektid on Jane Teresk ja Alice Philips. Päikese kooli uut koolimaja ehitab OÜ Optimus Ehitus.

Optimus Ehituse projektijuhi Alar Saariku sõnul on tulevase koolimaja hoonekarp valmis ning nagu sarikapidu viitab, on hoonel katusekonstruktsioon peal. Aknad on paigaldatud ja fassaaditööd on käimas. Vaatamata lumerohkele talvele on ehitustööd sujunud plaanipäraselt.

Päikese kooli õppehoone ehitamise kogumaksumus on 4,1 miljonit, millest suurima osa moodustab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) investeeringutoetus hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise meetmest. Lisaks toetavad kooli ehitust Pärnumaa vallad läbi Pärnumaa omavalitsuste liidu ja Pärnu linn.