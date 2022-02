Kõrgem Kunstikool Pallas otsib uut rektorit

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Aire Koik ütles BNSile, et Nuust lahkub ametist oma soovil ja lahkumise põhjused on isiklikku laadi.

Koik lisas, et ministeerium on Vallo Nuusti tööga rahul. «Hindame kõrgelt seda pingutust, mida nii rektoril kui kogu akadeemilisel perel on viimasel kahel aastal tulnud teha, et õpe Covidi tingimustes toimida saaks.»