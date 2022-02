«Tagasi kooli» kutsub Fotografiskasse virtuaaltuurile

Algatus Nick Brandti näitus e-tuurina õpilasteni viia tuli Fotografiskalt. Brandti näitus on lihtsalt niivõrd oluline – see avab ja illustreerib väga valusal-ilusal moel inimtegevuse jälgi loomariigis ning keskkonnas üldiselt.

Soovime, et igal õpilasel – elagu ta Saaremaal, Narvas, Valgas, Espoos või mujal – oleks võimalus kas või virtuaalselt näitust külastada. Kõik on väga oodatud!

Kuniks õpetajatel ja õpilastel e-tuuride vastu huvi on, siis korraldame neid kindlasti edasi. Eriti oluline on see praegusel keerulisel koroonaajal. Aga ka muul ajal on oluline, et erinevad näitused ja väljapanekud jõuaksid ka nende lasteni, kel alati pole võimalik suurlinnade galeriisid külastada.