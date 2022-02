Õpilasfirma lõi abivahendi laste ja vanemate vahel parema suhtluse arendamiseks

Pea igal nädalal vahendab meedia infot lugude või statistika kohta, mis näitavad laste vaimse tervise üha halvenevat olukorda. Sellele probleemile lahendust otsides leidsid noored, et kui luua üks töövahend, mida saaks kasutada nii koolis, kodus kui ka huvialaringis ning mis soodustaks omavahelist suhtlemist ja arutelu, oleks täiskasvanutel võimalik õppida laste tundeelu tegelikkust paremini mõistma.

Kaartide valmimisse andsid panuse erinevate valdkondade esindajad – algklasside õpetajad, lastekaitsespetsialist, lastevanemate koolitajad ja paljud teised. Loomulikult olid kogu protsessi vältel kaasatud ka lapsed, kellega koos kaartide sisu testides said parandused sisse viidud kuni pisidetailide tasandini välja. Lastevanematelt küsisime mõtteid, mida nad sooviksid oma lastelt küsida ning nii mõnigi neist ettepanekutest leidis koha meie kaartidel.

Õpilasfirma tootmisjuht Liisi Helene sõnul oli pidevalt muutuva sisu kohandamine lõpuks suureks väljakutseks, kuna algseid kavandeid tuli teinekord teha ümber minutitega ja mitu korda, sest silme ees oli siht luua kaardid, mis lastele päriselt meeldiksid.

Õpilasfirma noortel on hea meel, et kaardid on juba leidnud kasutamist erinevates perekondades, lasteasutustes ja samuti töötubades, pakkudes rõõmu ning luues võimalusi ühise kvaliteetaja veetmiseks.

«Mulle meeldivad Rööri kaardid loominguliste liikumispauside ideede tõttu. Kasutasime neid näiteks noorteühingu koosolekul. Jutukaartidena täiendavad need minu koolitaja tööriistakasti. Teemakaardid on head ka klassijuhataja töös. Nende kaartide suurim väärtus on see, et need on välja mõelnud noored selle põhjal, mis neid ennast päriselt enim kõnetab,» rääkis Türi huviringi juhendaja ja õpetaja Aili Avi.

Rööri kujundaja Aveli Heletuli märkis, et paljudes perekondades tuntakse sageli, et peaks perega koos aega veetma, ent ometi ei osata teha seda kõigile meeltmööda oleval moel. «Röör on pisut nagu seltskonnamäng ÄSK, mis on minu silmis justkui inimestega lähedasemaks saamise ABC, aga seda nendele, kes tahavad asjale ka natuke seiklust lisada. Rööri lapsekeelsus muudab selle ideaalseks vahendiks, et veeta kogu perega nii aega, et kõigil on päriselt lõbus.»