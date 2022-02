Tartu Ülikool avab Oecologicumi teadus- ja õppehoone

Toomemäel Oecologicumiks ristitud majas saavad kokku Tartu Ülikooli botaanika ja zooloogia eriala õppejõud, teadlased ja üliõpilased. Ühist maja on oodatud 1990. aastate lõpust saati.

«Nüüd saavad seni üle Tartu linna hajali olnud töörühmad oma igapäevatööd teha sujuvamalt, mugavamalt ja tihedamas koostöös. Samuti on bakalaureuse- ja magistritudengid edaspidi suurema osa õppeajast ühes majas, selle asemel et mööda linna ringi joosta,» ütles instituudi direktor Maarja Öpik.

Oecologicumis on moodsalt sisustatud laborid taimede, loomade, seente ja teiste organismide uurimiseks. Üliõpilaste ja töötajate jaoks on mitu puhkeala ning fuajees saab imetleda Baltimaade suurimat, 24 meetri kõrgust taimeseina, kus kasvab ligi 2600 taime.

Oecologicumi hoone projekteeris AS Infragate Eesti, eskiisi autorid on Arhitektuuriklubi OÜ arhitektid Kaido Kepp ja Tõnis Taru. Sisekujunduse eest kandis hoolt Impro OÜ sisearhitekt Kristiina Voolaid. 5944 ruutmeetri suuruse hoone ehitas AS Tartu Ehitus ja selle kogumaksumus oli ligikaudu seitse miljonit eurot.