Eraalgatuslik tehnoloogiakool Jõhvis alustab uute õppijate vastuvõttu

Õppetöö põhineb inglisekeelsel projektipõhise koostööõppe kontseptsioonil: koolis pole õpetajaid, tunde ega õppemaksu. Teisipäeval avatakse test, mille alusel valitakse parimad sooritajad järgmisesse vooru – kolm nädalat kestvasse testperioodi Jõhvis, misjärel saavad parimad alustada kaheaastast kooliteed septembris.

Õppurite arv kasvab

«Esimese lennu õppijad, meie partnerid ja toetajad on tõestanud, et kood/Jõhvi loob väärtust ja on ühiskonnas vajalik algatus. Seepärast tahame sel aastal vastu võtta kuni kaks korda rohkem õppijaid, et aidata rohkem inimesi IT-maailma ja levitada uusi kaasaegseid õppimisviise,» ütles kood/Jõhvi nõukogu esimees ja kooli kaasasutaja Taavet Hinrikus.

«Kood/Jõhvis keskendutakse lisaks programmeerimistarkustele ka praktilistele väärtustele: rühmatööle, kogukonna loomisele ja ajaplaneerimisele nii oma ülesannete kui ka õppetööväliste tegevuste osas. Kooli lõpetajaid ootavad enda juurde tööle meie rohkem kui 30 partnerit,» lisas koolijuht Karin Künnapas.

Väga kõrge tase

Esimene lend alustas kood/Jõhvis möödunud aasta septembris. «Vaatasime Google'isse kandideerimiseks mõeldud intervjuud ja sealsed ülesanded olid täpselt kood/Jõhvi hiljutiste projektide moodi,» rääkis õppija Kevin Leinfeld.

Teine õppur Marten Lumet märkis aga programmi taset kommenteerides, et üks vanemarendaja nägi päris programmi alguses ülesannet, mille kallal õpilased töötasid, ja ütles: «Vau, ma tegin seda ülikooliõpingute viimasel semestril».

Kood/Jõhvisse on oodatud kandideerima kõik üle 18-aastased vähemalt põhihariduse ja hea inglise keele oskusega huvilised. Kandideerimisprotsess jaguneb kahte etappi. Esimene on loogika mängu läbimine veebilehel www.kood.tech, mis testib taotleja mälu, analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Test on avatud alates 1. veebruarist.

Kõige tugevamad kandidaadid kutsutakse kolm nädalat kestvasse intensiivsesse Jõhvis toimuvasse testperioodi, mida nimetatakse sprindiks. Kokku toimub kolm sprinti: aprillis, juunis ja juulis. Kooli pääsemiseks tuleb üks neist edukalt läbida.

Rahvusvaheline seltskond

Kood/Jõhvi õppijaskond on rahvusvaheline: esimesel aastal võeti vastu õppijaid koguni 16 eri rahvusest, õppijate keskmine vanus on 27 aastat. «Arvestame õppijate varasemate kohustustega, mistõttu saab programmi läbida ka kaugelt, kuigi aeg-ajalt on vaja olla Jõhvis, sest suur rõhk on koostööl ja -tegemisel,» lisas kood/Jõhvi kaasjuht Karin Künnapas.

Kood/Jõhvi on uudne programm täiskasvanutele, mis pakub 21. sajandi lähenemist programmeerimise õppimisele, et vähendada tarkvaraarendajate puudust ja võimaldada teistest valdkondadest pärit inimestele uusi ja huvitavaid võimalusi elus. Kooli rahastavad üle 30 ettevõtte, sealhulgas paljud idufirmad ja ükssarvikud, kes on valmis pärast kaheaastase programmi lõppemist õppijaid tööle võtma. Nende hulgas on Bolt, SEB, LHV, Wise, Pipedrive, Veriff, Proekspert, Glia, Admirals, Confido, VKG, Microsoft, Adcash, TextMagicja Euronics.