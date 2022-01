Minister Kersna halduskohtu otsusest: kontaktõpe on esmane ja põhiline õppeviis

Tallinna halduskohus rahuldas täna lapsevanemate esitatud kaebused distantsõppele suunamise osas ning tuvastas nelja kooli direktorite käskkirjade õigusvastasuse. Samuti keelas kohus distantsõppe edasise rakendamise, kui muid meetmeid ning distantsõppe tagajärgi ei ole korrektselt kaalutud.

«Loodud on õiguslik selgus ning kinnitust on saanud põhimõtted, millest on ministeerium kogu pandeemia vältel lähtunud,» kommenteeris minister.

«Halduskohus kinnitas seda, mida on haridus- ja teadusministeerium alati rõhutanud: kontaktõpe on põhihariduse regulatsiooni arvestades esmane ja põhiline õppeviis, distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele,» sõnas Kersna.

Tema hinnangul kinnitab tänane kohtuotsus seda, et kooli distantsõppele suunamine peab olema kaalutletud, põhjendatud ning kooskõlastatud terviseametiga.

«Oleme rõhutanud, et lisaks Terviseameti poolt antavale nakkuse leviku hinnangule on oluline silmas pidada laste õigust haridusele ning on hea meel, et ka kohus tõi oma otsuses selle välja,» märkis minister.

Olgugi et terviseameti soovitusel on mitmed koolid üle Eesti olnud põhjendatult ajutisel distantsõppel, tuleb Kersna sõnul meeles pidada, et distantsile tuleks minna võimalikult lühikeseks ajaks ning konkreetse kooli ja klassi põhiselt. «Distantsõpe ei saa olla ennetav meede,» sõnas ta.

Kiirtestimine on pakkunud kooliperedele võimaluse jääda turvaliselt kontaktõppele, see jätkub ka edaspidi, tõdes Kersna.

Lisaks testimisele on olulisel kohal ka muud viiruse levikut vähendavad meetmed nagu maskikandmine, ruumide hea ventilatsioon, kätehügieen, õpilaste hajutamine ja muud juba paljuski harjumuspäraseks saanud tegevused.