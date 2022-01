Rektorid surusid minister Kersna kahvlisse

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et rektorid on ta kavalasse kahvlisse surunud. Eelarvestrateegia arutelud tulevad alles augustis, kuid ülikoolid saavad tegutseda vaid allkirjastatud halduslepingute alusel.

Kersna sõnul pakkusid rektorid välja, et kõrghariduse rahastamine suureneks igal aastal 15 protsendi võrra, mis tähendaks järgmisel aastal kasvu 24,5 miljoni euroni. Kersna arvates on see soov mõistetav, sest pärast tasuta kõrgharidusele üleminekut pole summat stabiilselt tõstetud. Ministri sõnul on ta teadlik ka sellest, et ülikoolides saavad õppejõud sageli vähem palka kui nende juures magistrikraadi omandanud spetsialistd.