Õpetaja: ka viiruskriisis saab vältida õpilünkade teket

Õpilünkadega hädas olevatest õpilastest rääkides kinnitab rohkem kui 20-aastase töökogemusega matemaatikaõpetaja, et tuleks eraldada need, kes päriselt hätta jäänud neist, kes kasutavad olukorda lihtsalt ära. «Nad ütlevad, et ei saa ega oska, kuid tegelikult on kõik tingimused materjali omandamiseks olemas. Sellisel juhul ei saa rääkida koroonast kui ainukesest põhjusest õpilünkade tekkimisel. Tõsi on see, et e-õppe ajajärk tõi probleemid nähtavale ja nendega tuleb tegeleda. Nii õpilastel kui ka õpetajatel.»

Väga oluline on see, et õppimine toimuks efektiivselt ja siin on võtmeroll just õpetajal, kelle võimuses on viia info õpilasteni nii, et nad saaks sellest aru ja et oleks motiveeritud õppima. Veronika tunnistab, et alati see ei õnnestugi ja siis tasub seda tunnistada nii endale kui õpilastele. «Kahe koroona-aasta jooksul on tulnud mitu korda öelda: see vahend ei tööta, proovime teisiti. Näiteks päris alguses hakkasid õpetajad katsetama tervet hulka programme ja keskkondi, kuidas e-kanalites õppetööd korraldada. Toimusid koolitused, omavahel vaieldi, mida koolis kasutusele võtta,» meenutab õpetaja, kelle sõnul ei läinud paljud esialgu katsetatud lahendused lõpuks käiku. «Meie testisime õpikeskkondi koostöös õpilastega. Kirjutasin neile, et panin materjalid ja kodutöö üles, vaadake, kas leiate, kas on hea kasutada ja kui ei sobi, siis mis ei sobi. Praeguseks on meil kõik juba nii hästi paigas, et kui ka õpilane on sunnitud koolimajas kohal käimisest eemale jääma, on tal täpselt teada, kuidas e-kanalite abil õppimises järje peal püsida.»