Tallinna tervishoiu kõrgkooli lõpetab 260 uut spetsialisti

Veel sel nädalal tähistavad õpingute lõppu erakorralise meditsiini tehnikud, ämmaemandad, tervisedendaja, optometristid, õed ning terviseteaduse magistrid. Nende seas on Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Pärnus oma õpingud läbinud tudengid, kes panustavad tervishoiuasutuste töösse üle Eesti.

Tallinna tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits tõdes, et tervishoiutöötajana on iga kõrgkooli lõpetaja asendamatu väärtusega. «Tervishoiutöötajad on meie kõigi jaoks väga olulised, tervishoiukõrgkoolid seega väga olulised koolitajad. Paljud meie lõpetajatest on kogenud pandeemiat eesliinil tööd ja praktikat tehes, nemad on erilised. Tänan lõpetajaid, tööandjaid ja kõrgkooli töötajaid suurepärase koostöö eest.»

Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule toob välja lõpetajate rolli just kohalikul tasandil. «Pärnu haigla ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli koostöös käivitunud «Kool haiglas» projekti raames astub tööellu meie kolmas lend lõpetajaid. Nendel 23 tublil inimesel on väga oluline täiendus Pärnumaa tervishoiuperele. Suvel ootame aga juba uusi kandideerijaid meie toreda initsiatiiviga liituma ja elame rõõmuga kaasa ka Saaremaa kolleegide õnnestumistele.»

Veebruari esimene nädal toob kõrgkooli juurde kokku ligi 150 õe õppekava üliõpilast ja 23 erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilast. Uute õenduse õppekava tudengite seas on ka Kuressaares õppima asuv kursus, kelle panus on kohalikul tervishoiumaastikul kõrgelt hinnatud. Tegu on juba teise Tallinna tervishoiu kõrgkooli õenduse õppetooli Kuressaare õpperühmaga, kuhu kuulub 30 tudengit.

Kuressaare haigla juht Märt Kõlli rõõmustab, et olenemata takistustest on uued algused siiski võimalikud. «Kuressaare haigla on äärmiselt tänulik koostööle Tallinna tervishoiu kõrgkooliga, mis vaatamata ülimalt keerulisele olukorrale meie riigis ja tervishoiusektoris on meid viinud juba teise õpperühma avamiseni.»