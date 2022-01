Tallinn kergitab ka tänavu oma haridustöötajate palga alammäära

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinn juba aastaid korrigeerinud vastavalt ka lasteaia- ja huvikoolide õpetajate, tugispetsialistide ja haridusasutuste direktorite palgamäärasid, tõstes neid proportsionaalselt kooliõpetajate töötasudega. «Sellel aastal tõuseb 1. jaanuarist koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdse kvalifikatsiooniga õpetajate ja ka tugispetsialistide palga alammäär 1412 euroni kuus. Ning alates 1. septembrist saavad samaväärse palgatõusu ka kõik teised lasteaiaõpetajad ja huvikooliõpetajad,» ütles Belobrovtsev. «Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär tõuseb 1. septembrist 750 eurolt 850 eurole kuus.»

Samuti on palgatõusu oodata haridusasutuste juhtidel. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär tõuseb alates 1. jaanuarist. Sõltuvalt kooli õpilaste arvust on see 2030, 2255, 2480 või 2705 eurot kuus. Koolijuhtide töötasu kaetakse riigi haridustoetuse vahenditest.