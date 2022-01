Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub võimalust mikrokvalifikatsiooniks

Töötervishoiu mikrokvalifikatsiooni eesmärk on aidata mõista, kuidas ohutegurid ja töökeskkond mõjutavad inimese füüsilist ja vaimset tervist. Õppima asumiseks on vajalik keskharidus.

Kvaliteedijuhtimise ja eestvedamise mikrokraadi eesmärk on toetada tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamise ja parendamise ning meeskonnatöö eestvedamisega seotud pädevuste arendamist. Mikrokvalifikatsioon on osa terviseteaduste magistriõppe õppekavast ning õppima asumise eelduseks on rakenduskõrgharidus või bakalaureuse taseme haridus tervishoiuvaldkonnas.