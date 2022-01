Osa Saue lapsi saab valida elukohajärgseks kooliks Tallinna kooli

Tallinna linnas on rahvastikuregistri andmetel 2022/2023 õppeaastal esimestes klassides lapsi kokku umbes 4300. Linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestes klassides on piisavalt vabu õppekohti, mis võimaldab vastu võtta kõik esimesse klassi õppima asuda soovijad, sealhulgas kuueaastased lapsed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linnas.