Sotsid pärivad riigihalduse ministrilt aru maakoolide sulgemise kohta

Arupärimise üle andnud Jaak Juske väitel on valitsus haridusstrateegia 2021–2035 alusel tegemas Eesti koolivõrku puudutavaid otsuseid, mis on väga suure regionaalse mõjuga.

«Mõni päev tagasi saime teada, et valitsus maksab rahalist toetust neile kohalikele omavalitsustele, kes on valmis sulgema oma koolis vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumiosa. Samuti loobutakse kodulähedase põhikooli põhimõttest ning haridus- ja teadusminister on meedias avaldanud arvamust, et kolmanda kooliastme sulgemine võiks puudutada 100 põhikooli, kus kolmandas kooliastmes käib alla 30 õpilase,» märkis Juske.