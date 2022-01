Keila kool võttis kasutusele 5,3 miljonit eurot maksnud juurdeehituse

Pargimaja juurdeehitusega sai kool juurde kolmel korrusel 20 klassiruumi arvestuslikult 480 õpilasele, igal korrusel on ka õpetajate tuba. Uues hoones on söökla ja spordisaal ning valmimas on ka kooli oma suusabaas. Kokku lisandus ligi 4800 ruutmeetrit pinda, teatas Keila linnavalitsus.