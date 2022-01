Tartu Ülikooli nõukogu esimehena jätkab Ruth Oltjer

«Meid ootab ees töine aeg. Silmapiiril on eelkõige kõrghariduse rahastamisega seotud probleemid ja anname nõukogus endast parima, et selles küsimuses ülikooli eest seista,» ütles Oltjer.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser tõdes, et senine koostöö nõukoguga on olnud väga hea ja nõukogu uued liikmed rikastavad seda veelgi. «Mul on hea meel, et meil on selles koosseisus ka kaks liiget väljastpoolt Eestit. Nende väline vaade ja eksperditeadmised eriti kõrghariduspoliitika alal on meile väga vajalikud,» sõnas rektor.