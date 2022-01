Vanemuine ootab õpilasi läbi teatrikunsti uusi asju õppima

Vanemuise teatri noortetöö juht Katrin Loonurm rääkis, et nii noorele, keskmisele kui ka vanemale kooliastmele suunatud hariduslike etenduste eesmärk on anda värvi, toetada ja kinnistada kooli ainetundides õpitavat, aga samas pakkuda uutmoodi lähenemist õppimisele.

«Vanemuise artistid ja teaduskeskuse juhendajad julgustavad kooliõpilasi nägema praktilist väljundit ja suuremat pilti õpitava taga, andes läbi teatritunni faktiteadmisi kui ka elulisi oskusi. Olen kindel, et need teatris toimunud koolitunnid toovad vaheldust ja uut energiat nii õpilastele kui ka õpetajatele,» rääkis Loonurm.

Keskmisele ja vanemale kooliastmele on suunatud draamatund «Valmisolek on kõik». Tunni käigus meenutatakse teatrikunsti ajalugu, näidatakse stseene näitekunsti klassikast, saadakse teada, mis on nulltekstiga etüüd ning tunni lõpus sünnivad improvisatsioonid publiku poolt samal hetkel pakutud ideedele.