Häirekeskus käivitas lastele foto- ja videokonkursi «Lumest lumele 112»

Foto- ja videokonkurss aitab tõsta laste teadlikkust hädaabinumbrist 112. Konkursil osalemiseks tuleb postitada enda tehtud fotod või videod häirekeskuse Facebooki lehelt leitava ürituse seinale. Pildi või video tegemisel tuleb kujutada lühinumbrit 112 ja inspiratsiooni ammutada lumest. Osalema on oodatud lasteaiad, koolid, noorte huviringid, huvikeskused ja pered.

Häirekeskuse kogemus näitab, et lapsed on väga julged abikõnesid tegema ja teevad neid osavalt. Tänu teadlikele lastele on päästetud elusid.