Koolilaste karantiini saab esmaspäevast lõpetada negatiivse antigeeni kiirtestiga

Uus kord puudutab kõiki üldharidus-, kutse- ja huvikoolide õpilasi ning noorsootööasutusi külastavaid noori, kes ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud, teatas valitsuse pressiesindaja neljapäeval. Muudatuse eesmärk on vähendada PCR testimise koormust.“

Õpilane, kelle lähikontakt on toimunud haridusasutuses, peab kontakti teada saamise hetkest minema koheselt koju karantiini. Karantiini lühendamiseks peab ta viienda päeva hommikul pärast lähikontakti toimumist tegema antigeeni kiirtesti. Kui testi tulemus on negatiivne, tohib ta samal päeval ja edasised kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spaas, kohvikus käimine, on seitse päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju.