Rahvusvaheline projekt ootab noori neidusid taas ettevõtlust õppima

Pool aastat kestev porogramm BE the Future julgustab noori astuma esimesi samme ettevõtluses ning annab võimaluse teha koostööd rahvusvahelisel tasandil, teatas projekti eestvedaja, Tartu Loomemajanduskeskus.

Esimese tsükli jooksul, mis alustas 2020. aasta novembris, loodi üheksa ettevõtlusideed. Teise tsükli jooksul, mis alustas 2021. aasta oktoobris, loodi juba 16 ideed, mille arendamine käib praegusenigi täie hooga. Esimese programmi tsükli parimateks valiti Rootsi-Eesti meeskond Orange 1 äriideega Enough ja Eesti-Läti meeskond Pink 2 ideeprojektiga SK1N. Enoughi visioon on üles ehitada platvorm, mis pöörab tähelepanu vaimsele tervisele, müües positiivsete sõnumitega T-särke, mille tulust 10 protsenti läheb heategevusele. SK1N tooteportfelli kuuluvad keskkonnasõbralikud unisex-vegan-ilutooted. Nii Enoughi kui SK1N-i tegemistega saab kursis olla Instagramis.

«Usun, et tänu projektile BE The Future on Eesti gümnaasiumite koolitüdrukud saanud ainulaadse kogemuse oma kaubamärgi loomisel ja arendamisel rahvusvahelises meeskonnas. Need oskused aitavad neil kindlasti tulevikus oma äriideid ellu viia,» kommenteeris projekti olulisust Tallinna Mustjõe gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõppe õpetaja Pavel Kuznetsov.